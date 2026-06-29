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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Seniorin erkennt Schockanruf in Sömmerda

Sömmerda (ots)

In Sömmerda scheiterte Freitagmittag (26.06.2026) ein sogenannter Schockanruf. Eine Seniorin erhielt gegen 11:30 Uhr den Anruf eines angeblichen Mitarbeiters des Amtsgerichts Erfurt. Der Mann behauptete, ihre Enkelin habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und forderte 35.000 Euro. Die Frau durchschaute den Betrugsversuch und beendete das Gespräch, ohne Geld zu übergeben.

Gerichte und andere Behörden fordern niemals telefonisch Bargeld oder Wertsachen. Beenden Sie solche Gespräche sofort und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Rufen Sie Ihre Angehörigen anschließend unter einer Ihnen bekannten Telefonnummer selbst zurück. Ganz wichtig: Geben Sie am Telefon niemals Auskünfte über Bargeld, Schmuck oder andere Vermögenswerte und verständigen Sie die Polizei unter der bekannten Notrufnummer 110. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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