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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Berauscht und ohne Führerschein Unfall verursacht

Erfurt (ots)

Gleich mehrere Strafverfahren handelte sich Samstagabend (27.06.2026) eine 25-jährige Autofahrerin in Erfurt ein. Die Frau war gegen 19:25 Uhr mit einem Peugeot im Stadtteil Hohenwinden unterwegs gewesen, als sie ein geparktes Auto streifte und einen Sachschaden von insgesamt etwa 3.500 Euro verursachte. Anschließend entfernte sich die junge Frau unerlaubt vom Unfallort. Polizisten stellten die 25-Jährige wenig später fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,6 Promille. Zudem reagierte ein Drogentest positiv auf Cannabis. Eine gültige Fahrerlaubnis besaß die Frau ebenfalls nicht. Darüber hinaus hatte sie das Auto ohne Wissen des Halters genutzt. Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme und leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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