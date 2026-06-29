Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruchsversuch in Fahrradgeschäft

Erfurt (ots)

Unbekannte versuchten zwischen Freitag und Samstag in ein Fahrradgeschäft in der Erfurter Johannesvorstadt einzubrechen. Die Täter gelangten durch eine beschädigte Umfriedung auf das Gelände und drückten einen Flügel der gläsernen Schiebetür mit Gewalt ein. In das Geschäft gelangten sie jedoch nicht. An der Tür entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und nahm Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Diebstahls auf. (DS)

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