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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruchsversuch in Fahrradgeschäft

Erfurt (ots)

Unbekannte versuchten zwischen Freitag und Samstag in ein Fahrradgeschäft in der Erfurter Johannesvorstadt einzubrechen. Die Täter gelangten durch eine beschädigte Umfriedung auf das Gelände und drückten einen Flügel der gläsernen Schiebetür mit Gewalt ein. In das Geschäft gelangten sie jedoch nicht. An der Tür entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und nahm Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Diebstahls auf. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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