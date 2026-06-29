Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Nissan kollidiert mit Straßenbahn
Erfurt (ots)
Bei einem Verkehrsunfall in Erfurt entstand Sonntagmittag (28.06.2026) hoher Sachschaden. Ein 74-jähriger Nissan-Fahrer war gegen 11:20 Uhr auf der Damaschkestraße unterwegs gewesen und wollte die Windthorststraße überqueren. Dabei missachtete er die durch ein Stoppschild geregelte Vorfahrt einer von links kommenden Straßenbahn der Linie 2. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Allerdings entstand an dem Nissan Totalschaden. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 30.000 Euro geschätzt. (DS)
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