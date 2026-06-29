LPI-EF: Nissan kollidiert mit Straßenbahn

Elxleben (ots) - Am Wochenende war ein ehemaliges, nun leerstehendes Gewerbeobjekt in Elxleben in der Straße Vor dem Dorfe gleich zweimal das Ziel unbekannter Täter. Am Samstagmorgen und am Sonntagmorgen schlugen die Täter jeweils eine Schaufenster des Gebäudes ein. Die Glasscheiben gingen dabei vollständig zu Bruch. Ersten Erkenntnissen zufolge drangen die Täter aber nicht in das Objekt ein. Es entstand ein ...

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