Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Streit um Ruhestörung eskaliert

Erfurt (ots)

Freitagabend (26.06.2026) eskalierte im Erfurter Stadtteil Melchendorf ein Streit wegen einer Ruhestörung. Gegen 23:00 Uhr gerieten ein 21-Jähriger und eine 31-jährige Frau mit zwei 17 und 21 Jahre alten Männern in der Carl-Zeiß-Straße zunächst verbal aneinander. Im weiteren Verlauf schlug der 21-Jährige mehrfach mit den Fäusten auf die beiden Männer ein. Die 31-Jährige griff anschließend zu einem hölzernen Massagegerät und schlug damit ebenfalls auf sie ein. Beide Geschädigte wurden leicht verletzt. Hinzugerufene Polizisten vermittelten zwischen den Streitparteien, stellten die Ruhe wieder her und nahmen eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung auf. (DS)

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