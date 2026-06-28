Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Eingeschlagene Schaufensterscheiben

Elxleben (ots)

Am Wochenende war ein ehemaliges, nun leerstehendes Gewerbeobjekt in Elxleben in der Straße Vor dem Dorfe gleich zweimal das Ziel unbekannter Täter. Am Samstagmorgen und am Sonntagmorgen schlugen die Täter jeweils eine Schaufenster des Gebäudes ein. Die Glasscheiben gingen dabei vollständig zu Bruch. Ersten Erkenntnissen zufolge drangen die Täter aber nicht in das Objekt ein. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 10.000,- EUR. Personen die Angaben zu Tätern machen können werden gebeten sich unter Nennung des AZ: 0160826/2026 unter der Telefonnummer: 0361/574325100 bei der Pl Sömmerda zu melden. (FR)

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