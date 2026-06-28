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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahndung nach vermisster Person

LPI-EF: Fahndung nach vermisster Person
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Erfurt (ots)

Seit Samstagabend wird der 15-jährige Toni-Henry B. aus Erfurt vermisst. Er wurde zuletzt gegen 20:00 Uhr im Stadtgebiet gesehen. Er ist schlank, hat dunkle, kurze Haare und eine schwarze Reisetasche bei sich. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle unter der Vorgangsnummer 0160743 entgegen. (ER)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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