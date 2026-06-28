Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Fahndung nach vermisster Person
Erfurt (ots)
Seit Samstagabend wird der 15-jährige Toni-Henry B. aus Erfurt vermisst. Er wurde zuletzt gegen 20:00 Uhr im Stadtgebiet gesehen. Er ist schlank, hat dunkle, kurze Haare und eine schwarze Reisetasche bei sich. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle unter der Vorgangsnummer 0160743 entgegen. (ER)
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