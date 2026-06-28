LPI-EF: Fahndung nach vermisster Person

Erfurt (ots) - Nicht hinter jeden vermeintlichen Sachbeschädigung steckt tatsächlich ein Täter. Ein 49-jähriger Fahrzeughalter meldete der Polizei am Samstagmittag (27.06.2026) eine mutmaßlich zerkratzte Frontscheibe seines schwarzen Ford Focus in der Peter-Cornelius-Straße in Erfurt. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten jedoch schnell fest, dass kein Schaden am Fahrzeug entstanden war. Stattdessen hatten ...

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