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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Neuer Streifenpartner mit Federkleid

LPI-EF: Neuer Streifenpartner mit Federkleid
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Erfurt (ots)

Zu einem vermeintlichen Einbruchsalarm wurden Polizeibeamte am Sonntagmittag gegen 12:10 Uhr in die Weimarische Straße gerufen. Vor Ort stellte sich jedoch schnell heraus, dass kein Einbruch vorlag und der Einsatz einen ganz anderen Verlauf nehmen sollte.

Im Nahbereich entdeckten die Beamten stattdessen einen kleinen Jungvogel, der offenbar aus seinem Nest gefallen war. Das hilflose Tier lag schutzlos in der prallen Sonne und benötigte dringend Unterstützung. Die Polizisten kümmerten sich behutsam um den gefiederten Freund und brachten ihn anschließend in die Obhut eines gemeinnützigen Vereins, der auf die Versorgung und Pflege von aufgefundenen Wildtieren spezialisiert ist.

So endete der vermeintliche Einbruchseinsatz zwar ohne Straftat, dafür aber mit einer kleinen Rettungsaktion.(FH)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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