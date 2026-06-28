LPI-EF: Fahndung nach vermisster Person

Sömmerda (ots) - Am Freitagvormittag den 26.06.2026 wurde die Polizei Sömmerda nach einem Diebstahl auf frischer Tat im Weimarer Land auf das Fluchtfahrzeug im Bereich der Ortslage Buttstädt aufmerksam. Im Fahrzeug konnte auf dem Fahrersitz eine männliche Person schlafend festgestellt werden, der Schlüssel steckte noch in der Zündung des Pkws. Der Mann war den Polizeibeamten aus der Vergangenheit bereits bekannt und konnte anhand der Täterbeschreibung zweifelsfrei ...

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