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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahndung nach vermisster Person

LPI-EF: Fahndung nach vermisster Person
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Erfurt (ots)

Seit Samstagabend wird die 15-jährige Cia-Telisa L. aus Erfurt vermisst. Sie wurde zuletzt um 15:00 Uhr im Stadtgebiet gesehen. Sie ist ca. 1,65m groß, hat dunkelblonde Haare und trägt eine Brille. Sie ist mit einer kurzen, schwarzen Hose, einem grau-schwarzen Top und schwarzen Sneakers bekleidet. Es ist nicht auszuschließen, dass sie ihre Kleidung gewechselt hat. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle unter der Vorgangsnummer 0160763 entgegen. (ER)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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