Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verfolgungsfahrt - Zeugenaufruf

Erfurt (ots)

Am Samstagabend gegen 20:30 Uhr versuchten Beamte der Erfurter Polizei einen grau-blauen Audi im Erfurter Stadtteil Ilversgehoven zu kontrollieren. Der Fahrzeugführer reagierte jedoch nicht auf das Anhaltesignal und entfernte sich mit massiv überhöhter Geschwindigkeit. An der Kreuzung Salinenstraße/Hugo-John-Straße überfuhr der Fahrzeugführer ungebremst eine rot zeigende Ampel, wobei es zu einer Beinahekollision mit einem roten Transporter kam. Im weiteren Verfolgungsverlauf gelang es dem Fahrzeugführer sich den nacheilenden Beamten zu entziehen. Zeugen des Vorfalles, insbesondere der oder die FahrerIn des roten Transporters, werden gebeten sich telefonisch oder per Mail unter Angabe der Vorgangsnummer 0160809/2026 beim Inspektionsdienst Nord zu melden.

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