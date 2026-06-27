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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auf dem Erfolg ausgeruht!

Sömmerda (ots)

Am Freitagvormittag den 26.06.2026 wurde die Polizei Sömmerda nach einem Diebstahl auf frischer Tat im Weimarer Land auf das Fluchtfahrzeug im Bereich der Ortslage Buttstädt aufmerksam. Im Fahrzeug konnte auf dem Fahrersitz eine männliche Person schlafend festgestellt werden, der Schlüssel steckte noch in der Zündung des Pkws. Der Mann war den Polizeibeamten aus der Vergangenheit bereits bekannt und konnte anhand der Täterbeschreibung zweifelsfrei identifiziert werden. Das Fahrzeug war nicht zugelassen, an ihm waren geklaute Kennzeichentafeln angebracht und im Fahrzeug befanden sich diverse Werkzeuge sowie ein kleines Ölfass. Da der Mann von einem Zeugen als Fahrzeugführer beschrieben werden konnte, aber nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und täglich Betäubungsmittel konsumiert, muss er sich zudem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln verantworten. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Erfurt wurde der Mann durch die Beamten geweckt und das Fahrzeug durchsucht. Es wurden unter anderem Werkzeuge, das Ölfass und Landratsamt Plaketten beschlagnahmt. Auch der Pkw wurde zur Gefahrenabwehr beschlagnahmt, da der Mann wiederholt ohne gültige Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss berauschender Mittel Fahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum führte. Abschließend wurde mit dem Fahrzeugführer noch eine Blutentnahme im nah gelegenen Krankenhaus durchgeführt. Der Mann muss sich nun wegen mindestens sechs Straftaten verantworten. (VS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Polizeiinspektion Sömmerda
Telefon: 0361/5743-25100
E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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