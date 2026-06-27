Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zusammenstoß an Tankstelleneinfahrt - Radfahrer leicht verletzt

Erfurt (ots)

Am Freitagmorgen, den 26.06.2026, kam es in der Leipziger Straße in Erfurt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Gegen 06:50 Uhr befuhr ein 28-jähriger Autofahrer die Leipziger Straße stadtauswärts. Auf Höhe einer Tankstelle beabsichtigte er, nach rechts auf das Tankstellengelände abzubiegen. Dabei übersah er einen 27-jährigen Radfahrer, welcher den Gehweg verbotswidrig in entgegengesetzter Fahrtrichtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Fahrradfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Gegen den 28-jährigen Autofahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich alle Verkehrsteilnehmer an die geltenden Verkehrsregeln halten müssen. Insbesondere das verbotswidrige Befahren von Gehwegen oder das Fahren entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung erhöht das Unfallrisiko erheblich und kann zu vermeidbaren Zusammenstößen wie diesem führen. (FH)

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