Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Erfurt (ots)
Die vermisste Valeriia M. wurde wohlbehalten durch Polizeikräfte aufgegriffen. Die Polizei bedankt sich bei allen Hinweisgebern. (TH)
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