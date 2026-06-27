LPI-EF: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Erfurt (ots) - Heute Morgen (26.06.2026) informierten Ersthelfer die Polizei über einen verletzten Fahrradfahrer in Erfurt. Der 48-Jährige war gegen 06:20 Uhr auf der Straße Hinter der Rennbahn unterwegs gewesen, als er mit seinem Fahrrad stürzte. Der Mann war mit fast 2,7 Promille deutlich alkoholisiert gewesen. Damit war die Fahrt für ihn beendet. Da er sich bei seinem Sturz eine Kopfplatzwunde zugezogen hatte, ...

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