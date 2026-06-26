PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahndung nach vermisster Person

LPI-EF: Fahndung nach vermisster Person
  • Bild-Infos
  • Download

Erfurt (ots)

Seit Freitagmorgen wird die 10-jährige Valeriia M. aus Erfurt vermisst. Letztmalig wurde sie gegen 07:30 Uhr im Bereich Erfurt - Hochheim gesehen. Sie wird wie folgt beschrieben: ca. 1,35m groß, schlank, dunkelbraunes, schulterlanges Haar, vermutlich zum Zopf gebunden. Bekleidet ist sie mit einem weißen T-Shirt mit weißen Stern-Applikationen, einer schwarzen, kurzen Jeanshose und schwarzen Turnschuhen mit weißer Sohle. Sie führt einen lila-farbenen Rucksack und eine schwarze Handtasche mit sich. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle unter der Vorgangsnummer 0159894 entgegen. (ER)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 26.06.2026 – 12:45

    LPI-EF: Betrunkener Fahrradfahrer stürzt und verletzt sich

    Erfurt (ots) - Heute Morgen (26.06.2026) informierten Ersthelfer die Polizei über einen verletzten Fahrradfahrer in Erfurt. Der 48-Jährige war gegen 06:20 Uhr auf der Straße Hinter der Rennbahn unterwegs gewesen, als er mit seinem Fahrrad stürzte. Der Mann war mit fast 2,7 Promille deutlich alkoholisiert gewesen. Damit war die Fahrt für ihn beendet. Da er sich bei seinem Sturz eine Kopfplatzwunde zugezogen hatte, ...

    mehr
  • 26.06.2026 – 12:28

    LPI-EF: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

    Erfurt (ots) - Zu einem Brandfall in einem Mehrfamilienhaus kam es gestern Abend (25.06.2026) im Erfurter Norden. Nach ersten Ermittlungen geriet gegen 18:20 Uhr ein Geschirrhandtuch auf einer eingeschalteten Herdplatte in einer Wohnung in der Moskauer Straße in Brand. Daraufhin kam es zur Rauchentwicklung und einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Die Feuerwehr konnte schnell Entwarnung geben, es kam zu keinerlei ...

    mehr
  • 26.06.2026 – 12:20

    LPI-EF: Sekundenschlaf führt zu Unfall

    Landkreis Sömmerda (ots) - Am Donnerstagabend (25.06.2026) wurde ein Mann bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Sömmerda verletzt. Ein 49-jähriger Nissan-Fahrer war gegen 18:30 Uhr auf der Triftstraße in Schwerstedt unterwegs gewesen. Nach ersten Erkenntnissen fiel der Mann in einen Sekundenschlaf und geriet in den Gegenverkehr. Der Nissan stieß seitlich mit einem Kleinbus zusammen. Der 49-Jährige wurde durch den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren