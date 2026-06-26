Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Fahndung nach vermisster Person
Erfurt (ots)
Seit Freitagmorgen wird die 10-jährige Valeriia M. aus Erfurt vermisst. Letztmalig wurde sie gegen 07:30 Uhr im Bereich Erfurt - Hochheim gesehen. Sie wird wie folgt beschrieben: ca. 1,35m groß, schlank, dunkelbraunes, schulterlanges Haar, vermutlich zum Zopf gebunden. Bekleidet ist sie mit einem weißen T-Shirt mit weißen Stern-Applikationen, einer schwarzen, kurzen Jeanshose und schwarzen Turnschuhen mit weißer Sohle. Sie führt einen lila-farbenen Rucksack und eine schwarze Handtasche mit sich. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle unter der Vorgangsnummer 0159894 entgegen. (ER)
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