Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener Fahrradfahrer stürzt und verletzt sich

Erfurt (ots)

Heute Morgen (26.06.2026) informierten Ersthelfer die Polizei über einen verletzten Fahrradfahrer in Erfurt. Der 48-Jährige war gegen 06:20 Uhr auf der Straße Hinter der Rennbahn unterwegs gewesen, als er mit seinem Fahrrad stürzte. Der Mann war mit fast 2,7 Promille deutlich alkoholisiert gewesen. Damit war die Fahrt für ihn beendet. Da er sich bei seinem Sturz eine Kopfplatzwunde zugezogen hatte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurden nicht nur seine Verletzungen behandelt, sondern auch eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen ihn ein.

Auch wenn es in Deutschland nicht verpflichtend ist einen Fahrradhelm zu tragen, schützt er dennoch den wichtigsten Teil des menschlichen Körpers: den Kopf. Die Hersteller haben mittlerweile für alle Altersgruppen und Einsatzbereiche die passenden Helme. Weitere Informationen rund um das Thema finden Sie im Internet unter https://gib-acht-im-verkehr.de/service/infoblaetter/fahrradhelm/. (SO)

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