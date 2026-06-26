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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mountainbike vor Mehrfamilienhaus gestohlen

Erfurt (ots)

In den vergangenen Tagen entwendeten Unbekannte in Erfurt ein Fahrrad. Das Mountainbike der Marke KTM war in der Geschwister-Scholl-Straße vor einem Mehrfamilienhaus angeschlossen gewesen. Die Täter stahlen das Fahrrad im Wert von etwa 700 Euro im Tatzeitraum von Dienstag (23.06.2026) bis gestern (25.06.2026). Die Polizei hat Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls aufgenommen.

Die Polizei empfiehlt Fahrradbesitzern, insbesondere hochwertige Räder mit stabilen, qualitativ hochwertigen Schlössern gegen Diebstahl zu sichern. Darüber hinaus sollte das Fahrrad nach Möglichkeit stets an fest verankerten Gegenständen angeschlossen werden. Nachts empfiehlt es sich, das Fahrrad, sofern räumlich möglich, in der Wohnung oder im Haus abzustellen. Denn selbst ein hochpreisiges Schloss allein bietet keinen vollständigen Schutz vor Diebstahl. Eine Kombination mehrerer Sicherungsmaßnahmen erhöht jedoch die Aufbruchzeit und damit auch die Hemmschwelle für potenzielle Täter. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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