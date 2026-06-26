Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Diebe stehlen Sonnenschirme
Erfurt (ots)
Auf der Suche nach einem schattigen Plätzchen waren Diebe Mittwochnacht (24.06.2026) in Erfurt. Die Unbekannten verschafften sich mit Gewalt Zutritt zum Außenbereich eins Möbelgeschäfts in der Apoldaer Straße. Sie stahlen vier Sonnenschirme im Gesamtwert von circa 600 Euro und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort. Polizisten sicherten Spuren am Tatort und leiteten Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SO)
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