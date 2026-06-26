LPI-EF: Diebe stehlen Sonnenschirme

Landkreis Sömmerda (ots) - Im Landkreis Sömmerda stellten Polizisten in der Nacht zu Mittwoch (24.06.2026) im Rahmen ihrer Streifentätigkeit einen Autofahrer unter Drogeneinfluss fest. Kurz vor 01:30 Uhr kontrollierten die Beamten in der Erfurter Straße in Gebesee einen 35-jährigen VW-Fahrer. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin und Methamphetamin. Für den Mann war die Fahrt damit beendet und er musste ...

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