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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe stehlen Sonnenschirme

Erfurt (ots)

Auf der Suche nach einem schattigen Plätzchen waren Diebe Mittwochnacht (24.06.2026) in Erfurt. Die Unbekannten verschafften sich mit Gewalt Zutritt zum Außenbereich eins Möbelgeschäfts in der Apoldaer Straße. Sie stahlen vier Sonnenschirme im Gesamtwert von circa 600 Euro und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort. Polizisten sicherten Spuren am Tatort und leiteten Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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