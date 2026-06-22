Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erfurter Polizei bringt mit eigenem WhatsApp-Kanal Blaulicht aufs Handy

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Erfurt/Sömmerda/Landkreis Sömmerda (ots)

Die Landespolizeiinspektion Erfurt erweitert ihre digitale Kommunikation und informiert ab sofort auch über einen eigenen WhatsApp-Kanal. Unter dem Namen "Polizei TH Erfurt" (https://whatsapp.com/channel/0029VbCX1aSFnSzHQocmej39) erhalten Abonnenten aktuelle Polizeimeldungen aus der Landeshauptstadt und dem Landkreis Sömmerda direkt auf ihr Smartphone.

Ob Verkehrsunfälle, Vermisstenfahndungen, Warnhinweise oder Präventionstipps: Über den WhatsApp-Kanal werden wichtige Informationen schnell, kompakt und zuverlässig bereitgestellt. Damit erreicht die Erfurter Polizei die Menschen unmittelbar und bietet ihnen die Möglichkeit, regionale Meldungen kostenlos zu abonnieren.

Weitere Informationen sind auf den offiziellen Social-Media-Kanälen der Thüringer Polizei sowie auf der Webseite https://polizei.thueringen.de/polizei/landespolizeidirektion/whatsapp-kanaele zu finden. (DS)

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