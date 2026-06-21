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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Verkehrssünder nach Partynacht

Erfurt (ots)

In der warmen Sommernacht von Samstag auf Sonntag wurden durch Beamte des Inspektionsdienstes Erfurt-Süd verstärkt Verkehrskontrollen durchgeführt. In der Zeit von 02:30 Uhr bis 06:00 Uhr konnten hierdurch sechs Verstöße im Zusammenhang mit Fahren unter Drogen- und Alkoholeinfluss festgestellt werden. Die betroffenen Fahrzeugführer im Alter von 17 bis 30 Jahren waren sowohl auf E-Scootern, als auch mit Pkw`s oder dem Fahrrad unterwegs. Es wurden mehrere Blutentnahmen durchgeführt und entsprechende Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen aufgenommen.(HV)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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