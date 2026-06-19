Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ergänzung zur Vermisstenfahndung nach 6-jährigem Kind: Öffentlichkeitsfahndung nach dem Vater

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Erfurt (ots)

Im Zusammenhang mit dem Verschwinden des 6-jährigen Jamal Alexander fahndet die Kriminalpolizei Erfurt mit einem richterlichen Beschluss öffentlich nach dessen Vater Abdullah Suliman. Der Mann wurde zuletzt Mittwochmorgen (17.06.2026) gegen 09:40 Uhr gemeinsam mit seinem Sohn in Erfurt gesehen. Das Verschwinden des Kindes steht im Zusammenhang mit einer Sorgerechtsstreitigkeit.

Abdullah Suliman ist etwa 1,80 m groß und von normaler Statur. Er hat kurze, hellbraune Haare, einen Dreitagebart und ein gepflegtes Äußeres. Zuletzt trug er ein weißes T-Shirt, eine dunkelgraue lange Jeans, weiße Sneaker mit blauer Aufschrift "Giorgio Armani" sowie einen dunkelblauen Pullover mit der Aufschrift "Versace". Zudem trug er eine Apple Watch.

Wer hat Abdullah Suliman und seinen Sohn Jamal Alexander Suliman seit Mittwochmorgen gesehen oder kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Erfurt (Tel.: 0361/5743-24602 oder E-Mail: zeugenaufruf.kpi.erfurt@polizei.thueringen.de) oder jede andere Polizeidienststelle unter Nennung der Vorgangsnummer 0150640 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell