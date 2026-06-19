Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken durch Kölleda gefahren

Landkreis Sömmerda (ots)

Im Rahmen eines Polizeieinsatzes erhielten Polizisten Donnerstag (18.06.2026) durch Zeugen den Hinweis, dass ein Mann gegen 16:50 Uhr betrunken mit seinem Auto durch Kölleda gefahren sein soll. Wenig später stellten die Beamten den 54-jährigen Fiat-Fahrer am Roßplatz fest. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 1,7 Promille. Der Mann musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Gegen den 54-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (DS)

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