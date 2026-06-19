Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geldbörse aus Auto gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots)

In Landkreis Sömmerda nutzten Diebe Donnerstagnachmittag (18.06.2026) einen kurzen unbeobachteten Moment, um eine Geldbörse aus einem Auto zu stehlen. Eine 54-Jährige hatte gegen 15:00 Uhr in Schloßvippach ihre Handtasche auf dem Beifahrersitz ihres Skoda zurückgelassen, während sie einen Einkaufswagen wegstellte. Innerhalb weniger Minuten öffneten Unbekannte das Auto und entwendeten aus der Handtasche die Geldbörse. Darin befanden sich neben persönlichen Dokumenten und Zahlungskarten auch etwa 50 Euro Bargeld. Den Diebstahl bemerkte die Frau erst nach ihrer Rückkehr zu Hause. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und weist darauf hin, dass ein Auto kein Tresor ist. Auch bei kurzer Abwesenheit sollten Geldbörsen, Taschen, Mobiltelefone und andere Wertsachen nicht sichtbar im Fahrzeug zurückgelassen werden. Diebe benötigen oft nur wenige Augenblicke, um eine günstige Gelegenheit auszunutzen. (DS)

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