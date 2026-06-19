Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Baustellenradio aus Gartenhaus gestohlen
Sömmerda (ots)
Auf ein Baustellenradio hatten es Diebe am Donnerstag (18.06.2026) in Sömmerda abgesehen. Gegen 06:25 Uhr gelangten Unbekannte in ein Gartenhaus in der Weißenseer Straße. Aus der Parzelle entwendeten sie ein Baustellenradio samt Akku im Wert von etwa 200 Euro. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs auf. (DS)
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