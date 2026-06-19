PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Softdrinks bei Wohnungseinbruch gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots)

Mittwochabend (17.06.2026) kam es im Landkreis Sömmerda zu einem Wohnungseinbruch. Im Tatzeitraum von 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr öffnete ein 36-jähriger polizeibekannter Mann nach ersten Erkenntnissen mit Gewalt eine Wohnungstür in Kölleda. Im Wohnzimmer riss der Tatverdächtige einen leeren Tresor aus der Wand und brach diesen auf. Anschließend öffnete er einen weiteren Tresor und entwendete sechs Softdrinkdosen im Wert von etwa acht Euro. An der Wohnungstür und den Tresoren entstand ein Schaden von etwa 400 Euro. Polizisten sicherten am Tatort Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 19.06.2026 – 07:20

    LPI-EF: Abgemeldeter Audi in Erfurt gestohlen

    Erfurt (ots) - Auf einen nicht mehr startfähigen Audi hatten es Diebe Donnerstag (18.06.2026) in Erfurt abgesehen. Zwischen 10:00 Uhr und 19:30 Uhr entwendeten Unbekannte den verschlossenen Audi A4 ohne Kennzeichen von einem Parkplatz in der Budapester Straße. Da das etwa 1.000 Euro teure Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, geht der Eigentümer davon aus, dass es von den Tätern abgeschleppt wurde. Die Polizei nahm eine ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 07:15

    LPI-EF: Mehrere Graffiti-Schmierereien in Erfurt angebracht

    Erfurt (ots) - In der Nacht von Mittwoch (17.06.2026) zu Donnerstag (18.06.2026) brachten Unbekannte im Bereich Zur Trolle und Linderbacher Straße in Erfurt mehrere Schmierereien auf zwei Stromkästen an. Mit roter, schwarzer und lilafarbener Sprühfarbe sprühten die Täter zwei Herzen mit Buchstaben sowie zwei Schriftzüge, darunter einen mit Fußballbezug. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren