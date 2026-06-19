Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Softdrinks bei Wohnungseinbruch gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots)

Mittwochabend (17.06.2026) kam es im Landkreis Sömmerda zu einem Wohnungseinbruch. Im Tatzeitraum von 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr öffnete ein 36-jähriger polizeibekannter Mann nach ersten Erkenntnissen mit Gewalt eine Wohnungstür in Kölleda. Im Wohnzimmer riss der Tatverdächtige einen leeren Tresor aus der Wand und brach diesen auf. Anschließend öffnete er einen weiteren Tresor und entwendete sechs Softdrinkdosen im Wert von etwa acht Euro. An der Wohnungstür und den Tresoren entstand ein Schaden von etwa 400 Euro. Polizisten sicherten am Tatort Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. (DS)

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