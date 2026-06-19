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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Abgemeldeter Audi in Erfurt gestohlen

Erfurt (ots)

Auf einen nicht mehr startfähigen Audi hatten es Diebe Donnerstag (18.06.2026) in Erfurt abgesehen. Zwischen 10:00 Uhr und 19:30 Uhr entwendeten Unbekannte den verschlossenen Audi A4 ohne Kennzeichen von einem Parkplatz in der Budapester Straße. Da das etwa 1.000 Euro teure Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, geht der Eigentümer davon aus, dass es von den Tätern abgeschleppt wurde. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und schrieb den Audi zur Fahndung aus. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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