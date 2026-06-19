Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Abgemeldeter Audi in Erfurt gestohlen
Erfurt (ots)
Auf einen nicht mehr startfähigen Audi hatten es Diebe Donnerstag (18.06.2026) in Erfurt abgesehen. Zwischen 10:00 Uhr und 19:30 Uhr entwendeten Unbekannte den verschlossenen Audi A4 ohne Kennzeichen von einem Parkplatz in der Budapester Straße. Da das etwa 1.000 Euro teure Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, geht der Eigentümer davon aus, dass es von den Tätern abgeschleppt wurde. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und schrieb den Audi zur Fahndung aus. (DS)
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