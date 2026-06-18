PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vermisstenfahndung nach 6-jährigem Kind

LPI-EF: Vermisstenfahndung nach 6-jährigem Kind
  • Bild-Infos
  • Download

Erfurt (ots)

Seit gestern (17.06.2026) wird der 6-jährige Jamal Alexander aus Erfurt vermisst. Der Junge wurde zuletzt Mittwochmorgen gegen 09:40 Uhr in Begleitung seines Vaters gesehen. Sein Verschwinden steht im Zusammenhang mit einer Sorgerechtsstreitigkeit.

Jamal ist etwa 1,20 m groß, wiegt ungefähr 25 kg und hat mittelblonde bis braune, leicht gelockte Haare. Auffällig ist eine Zahnlücke im oberen Frontzahnbereich. Zuletzt trug der Junge ein hellblaues Unterhemd mit Fußballmotiven, eine jeansblaue Hose und ein rosafarbenes Oberteil.

Wer hat Jamal Alexander seit seinem Verschwinden gesehen oder kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Erfurt ((Tel.: 0361/5743-24602 oder E-Mail: zeugenaufruf.kpi.erfurt@polizei.thueringen.de) oder jede andere Polizeidienststelle unter Nennung der Vorgangsnummer 0150640 entgegen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 18.06.2026 – 07:15

    LPI-EF: Motorrollerfahrer bei Wildunfall schwer verletzt

    Landkreis Sömmerda (ots) - Im Landkreis Sömmerda wurde Mittwochabend (17.06.2026) ein 40-jähriger Motorrollerfahrer bei einem Wildunfall schwer verletzt. Kurz vor 18:00 Uhr war der Mann auf einem Wirtschaftsweg von Schallenburg in Richtung Kranichborn unterwegs gewesen. Etwa 100 Meter vor dem Abzweig nach Kranichborn querte in einer Linkskurve ein Hase die Fahrbahn. Der 40-Jährige stürzte auf dem Schotterweg und ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 07:10

    LPI-EF: Opel-Fahrerin bei Vorfahrtsunfall leicht verletzt

    Erfurt (ots) - Mittwochmorgen (17.06.2026) wurde eine 60-jährige Opel-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Weimarische Straße/Azmannsdorfer Weg leicht verletzt. Gegen 07:30 Uhr fuhr eine 34-jährige Skoda-Fahrerin aus Richtung eines Baumarktes in den Kreuzungsbereich ein und übersah nach ersten Erkenntnissen eine vorfahrtsberechtigte Opel-Fahrerin, die auf der Weimarischen Straße stadteinwärts unterwegs ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 07:05

    LPI-EF: Zeugenaufruf nach Flächenbrand durch Feuerwerkskörper

    Erfurt (ots) - Mittwochnachmittag (17.06.2026) kam im Erfurter Stadtteil Brühlervorstadt zu einem Flächenbrand. Gegen 15:40 Uhr brachten Unbekannte auf bislang unbekannte Weise im Asternweg einen Feuerwerkskörper zur Detonation. In der Folge geriet ein Teil eines angrenzenden Feldes in Brand. Die Flammen zerstörten eine Fläche von etwa 20 Quadratmetern und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren