Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vermisstenfahndung nach 6-jährigem Kind

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Erfurt (ots)

Seit gestern (17.06.2026) wird der 6-jährige Jamal Alexander aus Erfurt vermisst. Der Junge wurde zuletzt Mittwochmorgen gegen 09:40 Uhr in Begleitung seines Vaters gesehen. Sein Verschwinden steht im Zusammenhang mit einer Sorgerechtsstreitigkeit.

Jamal ist etwa 1,20 m groß, wiegt ungefähr 25 kg und hat mittelblonde bis braune, leicht gelockte Haare. Auffällig ist eine Zahnlücke im oberen Frontzahnbereich. Zuletzt trug der Junge ein hellblaues Unterhemd mit Fußballmotiven, eine jeansblaue Hose und ein rosafarbenes Oberteil.

Wer hat Jamal Alexander seit seinem Verschwinden gesehen oder kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Erfurt ((Tel.: 0361/5743-24602 oder E-Mail: zeugenaufruf.kpi.erfurt@polizei.thueringen.de) oder jede andere Polizeidienststelle unter Nennung der Vorgangsnummer 0150640 entgegen. (DS)

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