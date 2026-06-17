Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Vermisster 8-Jähriger wieder da
Erfurt (ots)
Der seit Dienstagabend (16.06.2026) vermisste 8-Jährige aus Erfurt ist wieder da. Durch die unterstützende Berichterstattung der Medien wurden Zeugen auf das Kind aufmerksam und brachten es zu einer Erfurt Polizeidienststelle. Den Medienvertretern gilt dafür ein besonderer Dank. Die genauen Umstände seines Verschwindens werden nun durch die Kriminalpolizei Erfurt ermittelt. (DS)
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