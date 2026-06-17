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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vermisster 8-Jähriger wieder da

Erfurt (ots)

Der seit Dienstagabend (16.06.2026) vermisste 8-Jährige aus Erfurt ist wieder da. Durch die unterstützende Berichterstattung der Medien wurden Zeugen auf das Kind aufmerksam und brachten es zu einer Erfurt Polizeidienststelle. Den Medienvertretern gilt dafür ein besonderer Dank. Die genauen Umstände seines Verschwindens werden nun durch die Kriminalpolizei Erfurt ermittelt. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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