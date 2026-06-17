LPI-EF: Vermisster 8-Jähriger wieder da

Sömmerda (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Sömmerda wurden Montagvormittag (15.06.2026) drei Personen leicht verletzt. Gegen 10:20 Uhr fuhr ein 72-jähriger Toyota-Fahrer auf der Straße An der langen Brücke und wollte nach rechts auf die Rheinmetallstraße abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen übersah er dabei einen vorfahrtsberechtigten VW-Fahrer. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Autos. Dabei verletzten ...

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