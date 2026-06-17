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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sportwagenfahrer nach Fahrt durch Rettungsgasse ermittelt

Erfurt (ots)

Nach einem gefährlichen Fahrmanöver auf der Autobahn 71 hat die Polizei den verantwortlichen Autofahrer ermittelt. Der 38-Jährige steht im Verdacht, vergangenen Samstag (13.06.2026) nach einem schweren Verkehrsunfall zwischen den Anschlussstellen Erfurt Roter Berg und Sömmerda Süd mit seinem Sportwagen entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung durch die Rettungsgasse gefahren zu sein (Bezugspressemeldung der LPI Erfurt vom 14.06.2026 mit der Überschrift "Gefährdendes Fahrverhalten" berichtet).

Im Zuge der weiteren Ermittlungen meldeten sich mehrere Zeugen bei der Polizei und stellten Foto- sowie Videoaufnahmen der Tathandlung zur Verfügung. Dabei stellte sich heraus, dass der 38-Jährige über mehr als zwei Kilometer entgegen der Fahrtrichtung durch die Rettungsgasse gefahren war. Auf staatsanwaltschaftliche Anordnung beschlagnahmten Polizisten noch am Wochenende seinen Führerschein.

Darüber hinaus liegen der Polizei Hinweise vor, dass mindestens ein weiteres Fahrzeug den Stadtstreifen nutzte, um von der Autobahn abzufahren. Die Ermittlungen hierzu dauern.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die die Tathandlungen fotografiert oder als Video aufgenommen haben. Diese werden gebeten, sich mit dem Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/5743-22100 oder per E-Mail: ed.leiter.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de) unter Nennung der Vorgangsnummer 0147070 in Verbindung zu setzen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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