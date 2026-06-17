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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahndung nach vermissten 8-jährigen Jungen (FOTO)

LPI-EF: Fahndung nach vermissten 8-jährigen Jungen (FOTO)
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Erfurt (ots)

Seit dem Abend des 17.06.2026 wird der 8-jährige Sohiyl H. aus Erfurt vermisst. Zuletzt war Sohiyl gegen 20:30 Uhr im Bereich Erfurt, An der Lache aufhältig. Sohiyl ist ca. 1,30 m groß, wiegt ca. 30 kg, hat schwarze Haare und braune Augen. Bekleidet ist er mit einem schwarzen Hoodie mit grünem Logo, einer beigen Cargohose sowie schwarzen Adidas-Klettschuhen (siehe Bilder). Sohiyl ist neurodivers und befindet sich im Autismus-Spektrum. Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizei Erfurt unter der Vorgangsnummer 0150181/2026 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (MH)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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