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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drei Leichtverletzte nach Vorfahrtsfehler in Sömmerda

Sömmerda (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Sömmerda wurden Montagvormittag (15.06.2026) drei Personen leicht verletzt. Gegen 10:20 Uhr fuhr ein 72-jähriger Toyota-Fahrer auf der Straße An der langen Brücke und wollte nach rechts auf die Rheinmetallstraße abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen übersah er dabei einen vorfahrtsberechtigten VW-Fahrer. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Autos. Dabei verletzten sich der Toyota-Fahrer, der VW-Fahrer sowie dessen Beifahrerin leicht und mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 2.000 Euro geschätzt. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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