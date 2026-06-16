LPI-EF: Vermisste 15-Jährige auf Erfurt wieder da

Erfurt (ots) - Auf Büroräume hatten es Einbrecher vergangenes Wochenende im Erfurter Norden abgesehen. Die Unbekannten hebelten in der Nordhäuser Straße zunächst ein Fenster im Erdgeschoss auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Objekt. Im Inneren öffneten sie mit Gewalt zwei Zugangstüren zu Büro- und Arbeitsräumen, wobei die Schließmechanismen herausgebrochen wurden. Anschließend entwendeten sie aus einem ...

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