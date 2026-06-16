Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Sonnenschirm angezündet und Fenster beschädigt

Erfurt (ots)

Montagabend (15.06.2026) beschädigten Unbekannte eine Lokalität in der Berliner Straße in Erfurt. Kurz vor 23:00 Uhr setzten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen mit einer unbekannten Zündquelle einen Sonnenschirm in Brand. Dieser brannte vollständig ab. Zudem beschädigten sie ein Fenster. In das Objekt gelangten sie allerdings nicht. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Inwieweit zwischen beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist derzeit noch unklar. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und Polizisten sicherten anschließend am Tatort Spuren. Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung sowie Sachbeschädigung wurden aufgenommen. (DS)

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