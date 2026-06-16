Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Büro in der Nordhäuser Straße

Erfurt (ots)

Auf Büroräume hatten es Einbrecher vergangenes Wochenende im Erfurter Norden abgesehen. Die Unbekannten hebelten in der Nordhäuser Straße zunächst ein Fenster im Erdgeschoss auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Objekt. Im Inneren öffneten sie mit Gewalt zwei Zugangstüren zu Büro- und Arbeitsräumen, wobei die Schließmechanismen herausgebrochen wurden. Anschließend entwendeten sie aus einem Schrank etwa 150 Euro Bargeld. Der entstandene Sachschaden konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei sicherte am Tatort Spuren und nahm die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)

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