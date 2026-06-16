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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung auf Erfurter Anger

Erfurt (ots)

Montagabend (15.06.2026) kam es auf dem Erfurter Anger zu einer Auseinandersetzung beim Aufhängen von Wahlplakaten. Gegen 19:25 Uhr waren zwei Männer im Alter von 20 und 25 Jahren damit beschäftigt, Wahlplakate anzubringen. Nach Angaben einer 41-jährigen Frau soll einer der beiden Männer dabei eine rassistische Äußerung in ihre Richtung getätigt haben. In der Folge beleidigte die Frau die beiden Männer und versuchte, sie mit einem Regenschirm zu schlagen, ohne sie zu treffen. Anschließend nahm sie die Leiter der Männer und warf diese auf die Bahnschienen. Verletzt wurde bei der Auseinandersetzung niemand. Die Polizei nahm mehrere Strafanzeigen auf und sucht Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben und weitere Angaben machen können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (Tel.: 0361/5743-22100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0148862 entgegen. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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