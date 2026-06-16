Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versuchter Diebstahl von Stromkabeln aus Rohbau

Erfurt (ots)

In der Erfurter Andreasvorstadt kam es vergangenes Wochenende zu einem versuchten Buntmetalldiebstahl aus einem Rohbau. Diebe gelangten über eine Fensternische im Kellerbereich in das Innere eines Mehrfamilienhauses. Im Erdgeschoss durchtrennten sie mit einem unbekannten Schneidwerkzeug zwei auf dem Boden liegende Stromkabel, ohne diese anschließend mitzunehmen. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 50 Euro. Bereits in der Vergangenheit war es zum Diebstahl von etwa 150 Metern Stromkabeln aus demselben Rohbau gekommen. Inwieweit beide Taten in Zusammenhang stehen, ist u. a. Gegenstand der weiteren Ermittlungen wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls. (DS)

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