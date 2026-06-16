Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drei Autofahrer unter Drogeneinfluss gestoppt

Erfurt (ots)

Erfurter Polizisten stellten von Montag zu Dienstag drei Autofahrer fest, die unter dem Einfluss berauschender Mittel unterwegs gewesen waren. Gegen 11:00 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung im Bereich Riethstraße/Mainzer Straße einen 25-jährigen Transporter-Fahrer. Ein freiwilliger Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamine und Methamphetamine. Kurz nach 22:00 Uhr geriet ein weiterer Transporter-Fahrer in der Wilhelm-Busch-Straße in eine Verkehrskontrolle. Bei dem 23-Jährigen reagierte ein freiwilliger Drogenvortest positiv auf Cannabis. Kurz nach Mitternacht kontrollierten Polizisten schließlich im Bereich Am Kühlhaus/Greifswalder Straße einen 41-jährigen E-Scooter-Fahrer. Auch bei ihm verlief ein freiwilliger Drogenvortest positiv, in diesem Fall auf Cannabis und Amphetamine. Für die drei Männer war die Fahrt damit beendet. Sie mussten sich Blutentnahmen unterziehen. Gegen sie wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Im Fall einer rechtskräftigen Ahndung müssen sie mit einem Bußgeld, Punkten in Flensburg sowie einem Fahrverbot rechnen. (DS)

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