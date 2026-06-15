Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ladendieb mit Messer erwischt

Erfurt (ots)

Freitagnachmittag (12.06.2026) kam es in der Erfurter Innenstadt zu einem Diebstahl mit einer Waffe. Ein 27-jähriger Mann stahl gegen 13:15 Uhr in einem Supermarkt in der Neuwerkstraße eine Flasche Bier im Wert von knapp einem Euro. Ein Mitarbeiter des Marktes bemerkte den Diebstahl und informierte die Polizei. Die hinzugerufenen Polizisten fanden am Gürtel des Mannes ein Messer und stellten es sicher. Gegen den polizeibekannten Mann wurde ein Verfahren wegen Diebstahls mit Waffen eingeleitet. (SO)

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