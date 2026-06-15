Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Verfassungsfeindliche Graffiti in Gartenanlage
Erfurt (ots)
Am vergangenen Wochenende brachten Unbekannte Graffiti in einer Erfurter Gartenanlage an. Im Tatzeitraum von Freitag (12.06.2026) bis Sonntag (14.06.2026) sprühten sie einen Schriftzug eines regionalen Fußballvereins in den Maßen 120 cm x 60 cm sowie ein Hakenkreuz in den Maßen 100 cm x 80 cm an die Wand einer Gartenlaube. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen ein. (SO)
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