Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Supermarkt

Sömmerda (ots)

Vergangene Woche brachen Unbekannte in einen Supermarkt in Sömmerda ein. Die Täter verschafften sich im Tatzeitraum von Donnerstag (11.06.2026) bis Freitag (12.06.2026) mit Gewalt Zutritt zur Warenannahme des Marktes in der Frohndorfer Straße. Abgesehen hatten es die Diebe auf Backwaren im Wert von etwa 20 Euro. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)

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