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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Sachschaden nach Brandstiftung

Landkreis Sömmerda (ots)

In den frühen Sonntagmorgenstunden (14.06.2026) konnte ein Tatverdächtiger nach einer Brandstiftung im Landkreis Sömmerda vorläufig festgenommen werden. Gegen 04:50 Uhr meldeten Zeugen einen Brand in der Ortslage Backleben. In der Straße Am Anger waren ein VW und zwei Mülltonnen in Brand geraten. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr hatten die Flammen bereits auf zwei Hausfassaden übergegriffen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Der entstandene Sachschaden wurde auf mindestens 90.000 Euro geschätzt. Polizisten konnten dank Zeugenhinweisen einen 57-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Der polizeibekannte Mann wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen. Gegen ihn wird wegen Brandstiftung ermittelt. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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