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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Sprengung eines Zigarettenautomaten

Kleinneuhausen (ots)

Am 13.06.2026 gegen 00:35 Uhr wurde in Kleinneuhausen in der Ringstraße ein Zigarettenautomat gesprengt. Der oder die unbekannten Täter nutzen hierbei eine unbekannte Sprengvorrichtung und entfernten sich im Anschluss unerkannt in unbekannte Richtung. Durch die Detonation wurde der Zigarettenautomat gänzlich zerstört. Die Kriminalpolizei Erfurt sicherte vor Ort Spuren.

Ob etwas entwendet wurde ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Sömmerda unter Angabe der Vorgangsnummer 0146807/2026 zu melden. (MK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Polizeiinspektion Sömmerda
Telefon: 0361/5743-25100
E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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