Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahndung nach vermisster Person

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Erfurt (ots)

Seit dem Vormittag des 14.06.2026 wird die 15-jährige Selina Eileen G. aus Erfurt vermisst. Zuletzt war sie vermutlich gegen 13:00 Uhr auf dem Erfurter Hauptbahnhof aufhältig. Selina ist ca. 1,62m groß und hat rotes lockiges Haar. Bekleidet ist sie mit einer schwarzen Winterjacke, einem weißen oder türkisen Pullover, einer schwarzen, langen Stoffhose und weißen Knöchelturnschuhen. Hinweise zum Aufenthalt nimmt die Kriminalpolizei Erfurt unter der Vorgangsnummer 0147718/2026 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (ER)

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