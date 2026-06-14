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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs

Sömmerda (ots)

Am 14.06.2026 gegen 03:20 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Sömmerda auf einen Fahrradfahrer aufmerksam, welcher die Rannstedter Straße in Richtung Feldstraße befuhr. Da der Radfahrer sichtliche Schwierigkeiten hatte das Fahrrad sicher zu nutzen wurde dieser einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Der Grund für die unsichere Fahrweise konnte schnell gefunden werden. Ein Atemalkoholtest ergab 1,72 Promille.

Der 57-jährige Radfahrer musste seine Fahrt beenden und eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Der Radfahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. (MK)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Polizeiinspektion Sömmerda
Telefon: 0361/5743-25100
E-Mail: pi.soemmerda@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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