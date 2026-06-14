Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahren unter Drogeneinfluss

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Samstagvormittag (13.06.2026) wurde ein Fahrzeug nahe der Ortslage Beichlingen in einem Graben stehend festgestellt. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen und Rücksprache mit dem Fahrzeugführer hielten, räumte dieser ein vor dem Fahrtantritt Cannabis konsumiert zu haben. Für den 22-Jährigen Audi-Fahrer war somit die Fahrt beendet. In der weiteren Folge musste er sich in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Bei einer rechtskräftigen Ahndung drohen ihm ein Bußgeld von mindestens 500 Euro, Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot.(MK)

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