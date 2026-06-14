Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gefährdendes Fahrverhalten

Erfurt (ots)

Am Nachmittag des 13.06.2026 kam es auf der Autobahn 71 in Fahrtrichtung Sangerhausen zwischen den Abfahrten Erfurt - Roter Berg und Sömmerda Süd zu einem schweren Verkehrsunfall. Die Vollsperrung der Autobahn verursachte einen Stau von mehr als 3km Länge. Durch die im Stau befindlichen Verkehrsteilnehmer wurde in vorbildlicher Manier eine Rettungsgasse gebildet. Ein Fahrzeugführer nutzte diesen Umstand aus und fuhr mit seinem Sportwagen entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf der Autobahn durch die Rettungsgasse, um in der Folge an der Abfahrt Roter Berg die Autobahn zu verlassen. Vor Ort befindliche Polizeibeamte versuchten den Fahrzeugführer einer Kontrolle zu unterziehen. Dieser folgte der Anhalteaufforderung jedoch nicht und fuhr stattdessen mit seinem hochmotorisierten Pkw mit massiv überhöhter Geschwindigkeit auf der B7 in südlicher Richtung davon. Den Fahrzeugführer erwarten nun mehrere Anzeigen.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter Vorgangsnummer 0147070/2026 telefonisch, persönlich oder unter unten genannter E-Mail-Adresse beim Inspektionsdienst Nord der Landespolizeiinspektion Erfurt zu melden. (TH)

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