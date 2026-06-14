PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gefährdendes Fahrverhalten

Erfurt (ots)

Am Nachmittag des 13.06.2026 kam es auf der Autobahn 71 in Fahrtrichtung Sangerhausen zwischen den Abfahrten Erfurt - Roter Berg und Sömmerda Süd zu einem schweren Verkehrsunfall. Die Vollsperrung der Autobahn verursachte einen Stau von mehr als 3km Länge. Durch die im Stau befindlichen Verkehrsteilnehmer wurde in vorbildlicher Manier eine Rettungsgasse gebildet. Ein Fahrzeugführer nutzte diesen Umstand aus und fuhr mit seinem Sportwagen entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf der Autobahn durch die Rettungsgasse, um in der Folge an der Abfahrt Roter Berg die Autobahn zu verlassen. Vor Ort befindliche Polizeibeamte versuchten den Fahrzeugführer einer Kontrolle zu unterziehen. Dieser folgte der Anhalteaufforderung jedoch nicht und fuhr stattdessen mit seinem hochmotorisierten Pkw mit massiv überhöhter Geschwindigkeit auf der B7 in südlicher Richtung davon. Den Fahrzeugführer erwarten nun mehrere Anzeigen.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter Vorgangsnummer 0147070/2026 telefonisch, persönlich oder unter unten genannter E-Mail-Adresse beim Inspektionsdienst Nord der Landespolizeiinspektion Erfurt zu melden. (TH)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 14.06.2026 – 04:12

    LPI-EF: Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss

    Erfurt (ots) - Innerhalb von 24 Stunden registrierte die Polizei in Erfurt Nord zwei Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss. Am Samstagmorgen kollidierte in einer Engstelle im Ortsteil Salomonsborn ein 24-jähriger Renault-Fahrer frontal mit dem stehenden Smart einer 44-Jährigen. Verletzt wurde niemand, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Ein Atemalkoholtest beim Unfallverursacher ergab mehr als zwei Promille. Am ...

    mehr
  • 13.06.2026 – 18:59

    LPI-EF: Betrunkener Radfahrer verursacht Unfall und flüchtet

    Erfurt (ots) - In der Nacht zu Samstag kam es in Erfurt zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein alkoholisierter Radfahrer einen geparkten Pkw beschädigte. Gegen 00:15 Uhr befuhr ein 49-jähriger Mann mit seinem Fahrrad die Dornheimstraße in Richtung Scharnhorststraße. Aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung stürzte er und kollidierte dabei mit einem geparkten Fahrzeug. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren