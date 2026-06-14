Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss

Erfurt (ots)

Innerhalb von 24 Stunden registrierte die Polizei in Erfurt Nord zwei Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss. Am Samstagmorgen kollidierte in einer Engstelle im Ortsteil Salomonsborn ein 24-jähriger Renault-Fahrer frontal mit dem stehenden Smart einer 44-Jährigen. Verletzt wurde niemand, an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Ein Atemalkoholtest beim Unfallverursacher ergab mehr als zwei Promille.

Am folgenden Tag kam es in der Mittelhäuser Straße zu einem weiteren Unfall. Ein 55-jähriger Subaru-Fahrer geriet beim Rechtsabbiegen auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem an einer Ampel wartenden Nissan zusammen. Auch hierbei wurde niemand verletzt. Der Atemalkoholtest des Unfallverursachers zeigte ebenfalls einen Wert von über zwei Promille. In beiden Fällen wurden Blutentnahmen durchgeführt, die Führerscheine sichergestellt und Strafverfahren eingeleitet.(ER)

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