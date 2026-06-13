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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkener Radfahrer verursacht Unfall und flüchtet

Erfurt (ots)

In der Nacht zu Samstag kam es in Erfurt zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein alkoholisierter Radfahrer einen geparkten Pkw beschädigte.

Gegen 00:15 Uhr befuhr ein 49-jähriger Mann mit seinem Fahrrad die Dornheimstraße in Richtung Scharnhorststraße. Aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung stürzte er und kollidierte dabei mit einem geparkten Fahrzeug.

An dem Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Anstatt seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, setzte der Radfahrer seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und konnten den Mann zweifelsfrei identifizieren. Polizeibeamte trafen ihn wenig später an seiner Wohnanschrift an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,71 Promille. Einen freiwilligen Drogenvortest verweigerte der 49-Jährige. Im weiteren Verlauf gab er jedoch an, regelmäßig Cannabis und Crystal Meth zu konsumieren.

Zur beweissicheren Feststellung einer möglichen Alkohol- und Drogenbeeinflussung wurden im Inspektionsdienst Erfurt Süd zwei Blutentnahmen durch einen approbierten Arzt durchgeführt. Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (FH)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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