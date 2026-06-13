Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kupferdiebstahl scheitert - ehemaliger Baumarkt unter Wasser gesetzt

Erfurt (ots)

Im Tatzeitraum vom 11.06.2026, 18:00 Uhr, bis zum 12.06.2026, 06:00 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einem ehemaligen Baumarkt in der Gothaer Straße in Erfurt. Über eine nicht verschlossene Tür gelangte der Unbekannte in das Objekt und versuchte dort, Kupferrohre zu demontieren.

Dabei schnitt der Täter eine wasserführende Leitungen an. In der Folge trat Wasser aus und flutete Teile des Gebäudes. Die Kupferrohre konnten letztlich nicht entwendet werden. Durch den Wasseraustritt entstand jedoch erheblicher Sachschaden, dessen genaue Höhe derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen ist.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Gothaer Straße beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Süd der Landespolizeiinspektion Erfurt zu melden.

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