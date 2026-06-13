Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Streitigkeit führt zu Strafverfahren

Erfurt (ots)

Am späten Freitagnachmittag kam es im Erfurter Stadtteil Johannesvorstadt zu einem Streit zwischen einem Rad- und einem Pkw-Fahrer. Streitpunkt war wohl die verbotswidrige Nutzung der falschen Radwegseite durch den 54-Jährigen Radfahrer. Der Disput eskalierte derart, dass der Zweiradfahrer letztendlich mehrfach gegen das Fahrzeug des 38-Jährigen Geschädigten trat und sich flüchtend entfernte. Die hinzugezogenen Polizeibeamten konnten den Täter ergreifen. Dieser sieht sich nun mit einem Strafverfahren wegen versuchter Sachbeschädigung konfrontiert. (TH)

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