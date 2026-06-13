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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Streit vor Polizeidienststelle führt zu Anzeige

Erfurt (ots)

Am Freitagabend wurden Beamte des Inspektionsdienstes Nord auf zwei streitende Fahrzeugführer vor der Dienststelle aufmerksam. Nachdem die Beteiligten getrennt worden waren, ergaben die ersten Ermittlungen, dass die Auseinandersetzung nicht im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr stand.

Nach bisherigen Erkenntnissen verfolgte ein 22-jähriger Fahrer eines Opel ein Fahrzeug, in dem sich seine ehemalige Partnerin sowie deren Begleiter befanden. Im Verlauf der Fahrt soll es durch den 22-Jährigen zu mindestens einer Bedrohungshandlung gekommen sein. Der Fahrer des verfolgten Fahrzeugs verständigte daraufhin die Polizei und suchte schließlich die Dienststelle auf.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 22-Jährige sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hatte. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Führens eines Fahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.(ER)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 5743-22100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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